Trabzon'da doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et (2) - Son Dakika

Trabzon'da doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et (2)
ŞÜPHELİ İKİNCİ KEZ GÖZALTINDA ALINDITrabzon'da, aile hekimi Yılmaz Babuçtu'yu telefonla arayarak tehdit eden şüphelinin Tuncay Y. (48) olduğu belirlendi.
ŞÜPHELİ İKİNCİ KEZ GÖZALTINDA ALINDI
Trabzon'da, aile hekimi Yılmaz Babuçtu'yu telefonla arayarak tehdit eden şüphelinin Tuncay Y. (48) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından tepkiler üzerine şüpheli savcılık talimatı ile yeniden gözaltına alındı. Tuncay Y., Of Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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