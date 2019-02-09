Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Dolandırıcılık Operasyonu

Trabzon'da Dolandırıcılık Operasyonu

24 dakika önce

Trabzon ve İstanbul'da nitelikli dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 5 zanlı yakalandı.

Trabzon'da Dolandırıcılık Operasyonu, System.String[]
Trabzon ve İstanbul'da nitelikli dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 5 zanlı yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında İstanbul merkezli Trabzon il merkezi ve Araklı ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hemşire E.Z.B. ile özel sektör çalışanları S.B, L.B, M.B. ve C.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:01 Kaynak: AA

İstanbul, Trabzon, Güncel
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