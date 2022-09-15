Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli İşlemler Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında arama kaydı bulunan V.E. yakalandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.