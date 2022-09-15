Trabzon'da dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı

15.09.2022 19:08
Trabzon'da dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Trabzon'da dolandırıcılık suçundan arama kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'da dolandırıcılık suçundan arama kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli İşlemler Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında arama kaydı bulunan V.E. yakalandı.

V.E'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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