Trabzon'da dolandırıcılık yaptılar, Tunceli'de yakalandılar - Son Dakika

TUNCELİ'de, Trabzon'da telefon dolandırıcılığı yaptıkları suçlamasıyla takibe alınan 2 şüpheli, kente girişlerinde durdurularak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Trabzon'da telefon dolandırıcılığı yapan 2 şüphelinin, Tunceli'ye geleceği bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı, Tunceli- Erzincan yolundaki Sütlüce kontrol noktasında durdurdu. Yapılan aramada; 1'i hasır 3 altın bilezik, 3 tam altın, 8 gramlık altın kartı, 14 gram altın, 1 çeyrek altın, 1 altın kolye, 1 altın bileklik, 1000 dolar ve 9 bin 600 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan S.G. ile R.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.