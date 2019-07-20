Son Dakika Haberleri: Trabzon'da dolmuşlara 'öğrenci tarifesi' denetimi
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Trabzon'da dolmuşlara 'öğrenci tarifesi' denetimi

57 dakika önce

Trabzon'da dolmuşlara yönelik öğrenci tarifesi uygulaması başta olmak üzere çeşitli denetimler yapıldı.

Trabzon'da dolmuşlara 'öğrenci tarifesi' denetimi, System.String[]
Trabzon'da dolmuşlara yönelik öğrenci tarifesi uygulaması başta olmak üzere çeşitli denetimler yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından yapılan denetimlerde, araç sürücüleri ve aracın belgeleri kontrol edilirken, özellikle yaz tatilinde öğrencilerden tam ücret alınmasıyla ilgili şikayetler de değerlendirildi.

TESOB Başkanı Metin Kara, bazı dolmuş hatlarında yaz tatilinde öğrencilerden tam ücret alındığı şikayetlerinin yoğunlaşması üzerine denetimlere başladıklarını belirterek "Büyükşehir Zabıtamız, polisimiz ve TESOB elemanları tarafından yapılan denetimler zaman içinde tekrarlanacaktır. İlgili oda tarafından verilen, birliğimiz tarafından onaylanan tarifeye göre, ilk ve orta öğretim öğrencilerinden resmi tatiller de dahil olmak üzere 1.75 TL olan öğrenci ücreti alınmalıdır. Ancak son günlerde bazı duraklarımızdaki şoför arkadaşların öğrenci ücreti vermek isteyen vatandaşlara ve çocuklarımıza, 'Yaz tatilinde öğrencilerden de 2.50 TL tam ücret alıyoruz' dediği ve tam ücret aldığı yönünde şikayetler artmıştır" dedi.

TESOB Başkanı Metin Kara, tarifeye göre öğrencilerden yaz tatilinde kesinlikle tam ücret alınamayacağını, bunun yasalara aykırı olduğunu vurgulayarak, "Arkadaşlarımız denetimlerde gerekli tespitleri ve uyarıları yapmıştır. Bundan sonra da denetimlerimiz devam edecek ve uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmasını, bu tür tarife dışı uygulamaları ilgili mercilere bildirmelerini istiyoruz. Vatandaşımızın ve işini layıkıyla yapan esnafımızın hakkını bugüne kadar koruduk ve korumaya devam edeceğiz" diye konuştu. - TRABZON
Zabıta Müdürlüğü, Metin Kara, Trabzon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:33 Kaynak: İHA
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