Trabzon'da drift yapan iki sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu

Trabzon'da araçlarıyla drift yapan iki sürücüye idari para cezası uygulandığı ve ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trabzon-Rize kara yolu üzerinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Drift atarak vatandaşların seyahat özgürlüğünü kısıtlayan ve trafik güvenliğini tehlikeye sokan biri plakasız iki aracın 4 saat yapılan kamera incelemesi sonucu sürücüleri O.E. ve C.S.K. ile birlikte yakalandığı vurgulanan açıklamada, sürücülere idari para cezası uygulandığı ve ehliyetlerinin 2 ay süreyle geri alındığı aktarıldı.

Sürücüler hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve vatandaşların seyahat özgürlüğünü kısıtlama suçlarından adli tahkikat başlatıldığı, ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereği, "Sağlık kuruluşuna sevk edilerek sürücü olup olamayacağının psikiyatri kliniğinde değerlendirilmesine" yönelik de idari süreç başlatıldığı kaydedildi.