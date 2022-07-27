Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 9 bin TL ceza kesildi, aracı trafikten menedildi - Son Dakika
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Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 9 bin TL ceza kesildi, aracı trafikten menedildi

27.07.2022 10:13
Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 9 bin TL ceza kesildi, aracı trafikten menedildi

TRABZON'da düğün konvoyunda drift yapan Ö.K.'ye 9 bin 125 TL ceza kesildi, otomobili trafikten menedildi.

TRABZON'da düğün konvoyunda drift yapan Ö.K.'ye 9 bin 125 TL ceza kesildi, otomobili trafikten menedildi.

Pelitli Mahallesi'nde, önceki gün akşam saatlerinde, tali yoldan geçen düğün konvoyundaki bir sürücü otomobiliyle drift yaptı. Mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, güvenlik kameralarından, sürücünün Ö.K. olduğunu tespit etti. Otomobili trafikten menedilen ve sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulan Ö.K.'ye 9 bin 125 TL ceza uygulandı. Sürücünün drift yaptığı anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 9 bin TL ceza kesildi, aracı trafikten menedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 9 bin TL ceza kesildi, aracı trafikten menedildi - Son Dakika
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