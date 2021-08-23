Trabzon'da düğün konvoyunda havaya ateş eden kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bir düğün konvoyunda araçtan silahıyla rastgele havaya ateş açan kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede düğün konvoyundan ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri konvoyu durdurdu.

Yapılan aramada bir araçta kurusıkı tabanca bulundu, ateş ettiği ileri sürülen K.T. ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Silaha el konulurken, K.T. hakkında Kabahatler Kanunu'ndan idari ile "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten adli işlem yapıldı.