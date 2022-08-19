Nuray Kuru, dün düğünlerinin de yapıldığı Düzköy ilçesine bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde eşi için düzenlenen cenaze törenine tekerlerli sandalye ile katılmıştı.

Kaynak: AA

Çınarlık, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trafik kazasında ölen damadın annesi de yaşamını yitirdi - Son Dakika

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