Trabzon'daki kazada ölen damat, düğününün yapıldığı mahallede toprağa verildi - Son Dakika
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Trabzon'daki kazada ölen damat, düğününün yapıldığı mahallede toprağa verildi

18.08.2022 15:52

Trabzon'da düğününden 4 gün sonra geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 33 yaşındaki Mesut Kuru'nun cenazesi toprağa verildi.

Trabzon'da düğününden 4 gün sonra geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 33 yaşındaki Mesut Kuru'nun cenazesi toprağa verildi.

Kuru'nun cenazesi Düzköy ilçesinde düğününün yapıldığı Gürgendağ Mahallesi'ndeki çok amaçlı salonun bahçesine getirildi.

Aynı kazada yaralanan ve eşinin cenazesine tekerlekli sandalye ile katılan Nuray Kuru, tabutun başında "Seni çok seviyorum." diye ağladı.

Mesut Kuru'nun babası Kemal Kuru ve kardeşleri de uzun süre gözyaşı döktü. Baba Kemal Kuru, "Güzel, yakışıklı, tatlı oğlum" diye ağıt yaktı.

Kuru'nun cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Düzköy Kaymakamı Bilal Basrı, Belediye Başkanı Yılmaz Ankara, Kuru ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

Dün Akçaabat ilçesine bağlı Çınarlık Mahallesi'nde Mesut Kuru'nun kullandığı 61 EK 903 plakalı hafif ticari araç devrilmiş, sürücü Kuru kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Mesut Kuru'nun eşi Nuray ile annesi Havva Kuru ise Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Mesut ve Nuray Kuru çiftinin kazadan 4 gün önce evlendikleri öğrenilmişti.

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Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'daki kazada ölen damat, düğününün yapıldığı mahallede toprağa verildi - Son Dakika

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