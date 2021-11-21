Trabzon'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis yaralandı - Son Dakika

Olayın ardından şüpheli, bir süre sonra otomobilini bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Kazada ağır yaralanan polis memuru, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan E.T, otomobiliyle polis memuruna çarparak kaçtı.

Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?