Trabzon'da durdurulan araçta kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Trabzon'da, durdurulan bir araçta yapılan aramada 73 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Beşirli Mahallesi Sahil Yolu civarında bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 73 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Araçta bulunan 1 kişi hakkında işlem yapıldı.