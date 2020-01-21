Trabzon'da durdurulan araçta kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

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Trabzon'da durdurulan araçta kaçak içki ele geçirildi
26 dakika önce
Trabzon'da, durdurulan bir araçta yapılan aramada 73 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:46 Kaynak: AA
Trabzon'da, durdurulan bir araçta yapılan aramada 73 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Beşirli Mahallesi Sahil Yolu civarında bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 73 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Araçta bulunan 1 kişi hakkında işlem yapıldı.
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