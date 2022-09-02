Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı

02.09.2022 17:28
Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı

Trabzon'da düzenlenen kaçak alkol ve sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da düzenlenen kaçak alkol ve sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri ve mükerrer bandrolsüz ürünlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, M.A'nın adresine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 20 cam şişe içerisinde 20 litre bandrolsüz kaçak içki, 710 paket kaçak sigara ve 160 paket kaçak ısıtılmış elektronik sigara mamulü ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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