İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri ve mükerrer bandrolsüz ürünlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, M.A'nın adresine operasyon düzenlendi.

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Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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