Trabzon'da kaçak içki, sigara ve tütün ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da kaçak içki, sigara ve tütün ele geçirildi

02.10.2022 17:24
Trabzon'da kaçak içki, sigara ve tütün ele geçirildi

Trabzon'da düzenlenen kaçak içki, sigara ve tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da düzenlenen kaçak içki, sigara ve tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri ve mükerrer bandrolsüz ürünlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Aramalarda araç içerisinde 550 paket gümrük kaçağı sigara, 35 litre bandrolsüz kaçak alkollü içki ve 250 paket gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili K.A. gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Şarkıcı Sefo, Trabzon'da 'Gençlik Şöleni'ne katıldı Şarkıcı Sefo, Trabzon'da 'Gençlik Şöleni'ne katıldı Trabzon'da 7 düzensiz göçmen yakalandı Trabzon'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da kaçak içki, sigara ve tütün ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:11 Bosna Hersek'te oy sayımı sürerken seçim yasasında değişiklik yapıldı
23:14 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin değerlendirmesini yaptı: İki taraf için de iyi sonuç değil
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle panikleyen Yunanistan'dan halka çağrı: Tüm güçlerimizi alarma geçirdik, korkmayın
22:36 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 27 yılın ardından bir ilk yaşanmasına neden oldu!
22:19 Isparta'da feci olay! Kavga ettiği eşini çocuklarının önünde öldürdü
22:14 Oyuncu Merve Boluğur'un düğün kareleri beğeni topladı! Verdikleri bir poz sosyal medyaya damga vurdu
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı!
21:29 Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tek hareketiyle Beşiktaş tribünlerini çıldırttı
21:28 Manken Didem Soydan imaj değiştirdi! Görenler dönüp tekrar baktı
21:03 Mansur Yavaş, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tribünden izledi! Taraftar yoğun ilgi gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 23:26:46. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da kaçak içki, sigara ve tütün ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement