Trabzon'da düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce Ü.Y, U.Y. ve E.E'nin bulundukları araç ve ikametlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında bir miktar metamfetamin, Hint keneviri tohumu, hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek, 1620 lira, 10 dolar ve bir fişek ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.