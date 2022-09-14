Trabzon'da otomobilin tavan kısmına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelenerek takibe aldıkları C.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.
Narkotik dedektör köpek Atlas'ın da kullanımıyla yapılan aramada, otomobilin tavan kısmına gizlenmiş 68 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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