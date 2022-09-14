Narkotik dedektör köpek Atlas'ın da kullanımıyla yapılan aramada, otomobilin tavan kısmına gizlenmiş 68 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Narkotik, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da otomobilin tavan kısmına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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