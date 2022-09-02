Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, H.A, E.E. ve M.S'nin adreslerine operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin üst ve evlerindeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 8 mermi, 7,76 gram metamfetamin, farklı miktarlarda reçine esrar, kubar esrar ve bonzai, uyuşturucu kullanımına yarayan 2 cam düzenek ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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