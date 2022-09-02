Şüphelilerin üst ve evlerindeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 8 mermi, 7,76 gram metamfetamin, farklı miktarlarda reçine esrar, kubar esrar ve bonzai, uyuşturucu kullanımına yarayan 2 cam düzenek ile hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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