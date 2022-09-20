Trabzon 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evin çatısında 7 kilogram kubar esrar ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Evin çatısına saklanan uyuşturucu 'Yatkın'dan kaçamadı - Son Dakika

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