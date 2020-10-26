Trabzon'da Eddie Newton ve Cüneyt Çakır tepkisi - Son Dakika

Trabzon'da Eddie Newton ve Cüneyt Çakır tepkisi

26.10.2020 10:15
Trabzon'da Eddie Newton ve Cüneyt Çakır tepkisi, System.String[]

Trabzon'da yerel gazeteler, bordo-mavili takımın 3-1 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasının ardından teknik direktör Eddie Newton ile maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın yönetimine tepki gösterdi.

Trabzon'da yerel gazeteler, bordo-mavili takımın 3-1 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasının ardından teknik direktör Eddie Newton ile maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın yönetimine tepki gösterdi.

Süper Lig'de 6 haftada 5 puan toplayabilen ve deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'un geleceği tartışılıyor. Bordo-mavililerin dün akşam İstanbul'da oynanan ve 1-0 öndeyken 3-1 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yerel gazeteler hem Newton'u hem de maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi. Yerel gazeteler bordo-mavili takımın teknik patronu Eddie Newton ile yolların ayrılması gerektiğine vurgu yaparken, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın da hatalı kararlarıyla müsabakanın önüne geçtiğine dikkat çekti.

Sonnokta gazetesi, "Bir gitse şükür namazı kılınır", "Fenerbahçe karşısında 1-0 öndeyken maçı veren Newton'un defteri kapanmak üzere" başlıklarını kullanırken, Karadeniz gazetesi, "Eddie'nizi de alın evinize gidin", "Yönetimin Eddie Newton ısrarı pahalıya patladı. İlk yarısını 1-0 önde tamamladığımız maçta Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 3-1 kaybettik, zirve derken dibe vurduk", ifadelerini kullandı. Taka gazetesi, "Mutluluğumuzu çaldılar, Newton da izledi", başlıklarıyla haberi okuyucularına aktarırken, Kuzey Ekspres gazetesi, "Fırtına Cüneyt Çakır'a teslim!", "İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıda hakemin yanlış kararlarıyla kalesinde 3 gol gördü", yorumunu yaptı. Günebakış gazetesi de "Güzel başladı, kötü bitti", "Ligde kötü giden Trabzonspor'a son darbeyi de Fenerbahçe vurdu" başlıklarını kullandı.

Trabzon'da Eddie Newton ve Cüneyt Çakır tepkisi
Trabzon'da Eddie Newton ve Cüneyt Çakır tepkisi
Trabzon'da Eddie Newton ve Cüneyt Çakır tepkisi

Cüneyt Çakır, Eddie Newton, Fenerbahçe, Trabzon, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzon'da Eddie Newton ve Cüneyt Çakır tepkisi - Son Dakika Spor

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