Trabzon'da eğitim yapılmayan okulun istinat duvarı çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da eğitim yapılmayan okulun istinat duvarı çöktü - Son Dakika

Trabzon'da eğitim yapılmayan okulun istinat duvarı çöktü

6 saat önce

Trabzon'un Hayrat ilçesinde eğitim yapılmayan yatılı okulunun bahçesini çevreleyen istinat duvarı, bölgede etkili olan sağanak sonrası çöktü.

Trabzon'da eğitim yapılmayan okulun istinat duvarı çöktü, System.String[]

Trabzon'un Hayrat ilçesinde eğitim yapılmayan yatılı okulunun bahçesini çevreleyen istinat duvarı, bölgede etkili olan sağanak sonrası çöktü.

İlçede geçen yıl istinat duvarında meydana gelen çatlamalar nedeniyle eğitim-öğretime ara verilen İMKB Bölge Yatılı Bölge Okulu'nun bahçesinin istinat duvarı yıkıldı.

Yetkililer, istişareler sonucunda yapılan incelemelerin ardından okulun boşaltılmasına karar verildiğini hatırlatarak, öğrencilerin de başka bir okulda eğitimine devam ettiğini kaydetti.

Yapılacak projeyle okulun tadilattan geçirilerek gelecek yıllarda eğitime açılacağı belirtildi.

Trabzon, Hayrat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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