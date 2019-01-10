Trabzon'da Eğitime Kar Engeli
56 dakika önce
Trabzon'un 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Trabzon
'un 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Düzköy
, Tonya
ve Beşikdüzü
ilçelerindeki okulların bugün tatil edildiği belirtildi. Şalpazarı
ilçesinin Doğancı, Simenli ve Gökçeköy ilkokulları ile Çarşıbaşı
ilçe merkezine taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için de eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, Hayrat
ilçesindeki aşırı buzlanmadan dolayı ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen bazı servislerin ise okullara taşıma yapamadığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:02 Kaynak: AA
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