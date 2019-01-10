Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Eğitime Kar Engeli

Trabzon'da Eğitime Kar Engeli

56 dakika önce

Trabzon'un 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Trabzon'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Trabzon'un 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Düzköy, Tonya ve Beşikdüzü ilçelerindeki okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Şalpazarı ilçesinin Doğancı, Simenli ve Gökçeköy ilkokulları ile Çarşıbaşı ilçe merkezine taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için de eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, Hayrat ilçesindeki aşırı buzlanmadan dolayı ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen bazı servislerin ise okullara taşıma yapamadığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:02 Kaynak: AA

Tonya, Düzköy, Trabzon, Güncel
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