Trabzon'da eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da eğitime kar engeli - Son Dakika

Trabzon'da eğitime kar engeli

6 saat önce

Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Trabzon'da eğitime kar engeli, System.String[]

Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yaygın olarak devam eden buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıklar göz önünde bulundurularak 12 Şubat Çarşamba günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Çarşamba, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:52 Kaynak: AA
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