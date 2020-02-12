Trabzon'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Trabzon'da eğitime kar engeli

6 saat önce

Trabzon'un Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde tüm okullarda, Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Hayrat ve Vakfıkebir ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Trabzon'da eğitime kar engeli, System.String[]

Trabzon'un Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde tüm okullarda, Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Hayrat ve Vakfıkebir ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle 13 Şubat Perşembe Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçelerindeki tüm okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Hayrat ve Vakfıkebir ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim öğretime yarın ara verildiği kaydedildi.

Şalpazarı, Trabzon, Düzköy, Tonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:54 Kaynak: AA
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