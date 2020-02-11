Trabzon'da eğitime kar tatili - Son Dakika
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Trabzon'da eğitime kar tatili

6 saat önce

TRABZON'da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve don olayı nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Trabzon'da eğitime kar tatili, System.String[]

TRABZON'da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve don olayı nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıkların göz önüne alınarak eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "12 Şubat Çarşamba günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.


Trabzon Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:03 Kaynak: DHA
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