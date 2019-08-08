Trabzon'da "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"

TRABZON (İHA) – "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Trabzon'da gerçekleşti.

TRABZON (İHA) – "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Trabzon'da gerçekleşti.



Trabzon Ticaret Odası öncülüğünde gerçekleştirilen ödül töreninde ihracatın yanında kurumlar ve gelir vergisinde ilk 10'a giren firmalarla, en çok istihdam sağlayan, teknoloji geliştiren ve 50 yılını dolduran 140 firmaya ödülleri verildi. Bakan Turhan törende yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz çalışmalarına değinerek, "Bakınız S 400 füzelerini boş yere almadık. Ulusal güvenliğimiz her şeyin önünde. Aynı durum ekonomik bağımsızlığımız için de geçerli. Birileri doğu Akdeniz'de doğal gaz ararken, biz izleyici pozisyonunda kalamazdık, kalmadık da" dedi.



Konuşmasına Türkiye'nin 115 ülkeye fındık ihracı yaptığını kaydeden Bakan Turhan, "115 ülkeye fındık ihraç ediyoruz. Fındık ihracatından geçtiğimiz yıl 1 milyar 635 milyon dolarlık gelir elde ettik. Bu yıl maşallah fındık bol, rekoltenin 700 bin tonu bulacağı tahmin ediliyor. Hem bölge insanımız hem de ülkemiz için stratejik bir ürün olan fındığa - fındık bahçelerine gözümüz gibi bakmak zorundayız. Örnek bahçelerimizin sayısı arttıkça hasadımız da kazancımız da çok daha bol ve bereketli olacaktır" dedi.



"Ülkemiz bu coğrafyanın yegane güven ve istikrar umudu"



Bakan Turhan, Türkiye'nin bu coğrafyanın yegane güven ve istikrar umudu olduğunu belirterek, "Allah bizlere toprağıyla, yeraltı zenginlikleriyle, havasıyla, suyuyla çok bol bahsetmiş. Ancak özellikle yakın çevremizdeki topraklarda 150 yıldan beri pek huzur olmamış. Irak'tan Libya'ya, Afganistan'dan Yemen'e, Suriye'ye her gün onlarca değil, yüzlerce insan ölüyor. Dünya seyrediyor. BM istatistik tutuyor ölenlerin istatistiğini. Oysa silah satışına verilen önemin 10'da biri, bölgenin huzuru için harcanmış olsa topraklar kanla sulanmaz. Ülkemiz bu coğrafyanın yegane güven ve istikrar umudu. Bizi de 50 yıldan beri sindirip terörle terbiye etmek istiyorlar. Biliyorlar ki Türkiye'nin huzur ve istikrarı, Türkiye ile sınırlı olmayacak. Çünkü biz, bölge ülkelerinde yaşayan insanların hakça, kardeşçe, sömürülmeden, insanca yaşamasını isteyen yegane ülkeyiz. Çünkü bizi bir Arap kardeşimizle, bir Kürt kardeşimizle buluşturan, petrol değil, kaderdir kader. Yüzlerce yıl bu kader birlikteliği bizi ayakta tuttu. Bu nedenle Suriye'de başından beri akan kanın durması için mücadele ettik, ediyoruz. Bu nedenle kaderimizi, fitneyle, terörle hainlikle kedere dönüştürmek isteyen terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz" diye konuştu.



"S 400 füzelerini boş yere almadık. ulusal güvenliğimiz her şeyin önünde"



Suriye'de silahların susmasını, çözümün diplomatik ve siyasi yollarla aranmasını en çok Türkiye'nin istediğini ifade eden Bakan Turhan, "Ama bunu isterken, komşumuz Suriye'nin belli bölgelerinin terörün, terör örgütlerinin yaşam alanı olmasına da göz yumamayız. Türkiye'nin tavrı bu konuda çok net. Biz her zaman barıştan yanayız, ancak ulusal güvenliğimizi tehdit edecek unsurların kök salmasına da izin vermeyiz. Bakınız S 400 füzelerini boş yere almadık. Ulusal güvenliğimiz her şeyin önünde. Aynı durum ekonomik bağımsızlığımız için de geçerli. Birileri doğu Akdeniz'de doğal gaz ararken, biz izleyici pozisyonunda kalamazdık, kalmadık da. Peki ne diyorlar. Aman efendim; siz gaz aramayın, siz füze almayın, terör örgütlerine dokunmayın. Peki neden, neden olacak; güçlenmeyin, kalkınmayın, ulusal güvenliğinizi bize emanet edin vs dedikleri bu. Bütün dertleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ülkemizi, milletimizi çökertmek. Hep birlikte buna izin vermeyeceğiz arkadaşlar Planlarını hep birlikte boşa çıkartacağız. Nasıl mı; birbirimizle kenetlenip çalışarak, üreterek, milletimizi ve memleketimizi daha fazla refaha erdirerek bunu yapacağız" diye konuştu.



"Trabzon'a bugüne kadar 13 milyar 103 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptık"



Trabzon'a ulaşım ve erişim yatırımları için bugüne kadar 13 milyar 103 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptıklarını kaydeden Bakan Turhan, "Bu miktar ülke genelinde dile kolay 741 milyar TL. Ne mi yaptık. Bir örnek vermem gerekirse, yaptığımız yatırımlarla şehrimizin bölünmüş yol uzunluğunu 151 km artışla 224 km'ye yükselttik. BSK kaplamalı yol uzunluğunu 332 km artışla, 414 km'ye uzattık. Yılan hikayesine dönen Sahil Yolunu da biz tamamladık. Böylece, yolun hareket ve bereket olduğunu en iyi sizler gördünüz. Bakınız, şehrimizin ve bölgemizin turizm potansiyelinin önündeki en büyük engel, sınırlı ve sıkıntılı ulaşım imkanlarıydı. Bu sorunu büyük ölçüde geride bıraktık. Yaptığımız yollarla, köprülerle, tünellerle, viyadüklerle Karadeniz'in adı değişmedi ama kara bahtı ak oldu. Elbette, daha yapacak çok işimiz var. Şehrimizi, komşu illere bağlayan yollarımız önemli ölçüde tamamlandı. Şehir merkezini sahil yolu üzerinden ilçelerimize bağlayan yollardaki çalışmalar ise devam ediyor. Özellikle turizm potansiyeli olan yerler ele iç kesimlerde kalan yerleşim merkezlerine hizmet eden yollarımızın da standardını yükseltiyoruz. Sahil yolundaki şehir merkezli trafik yoğunluğunu hafifletmek için de Kanuni Bulvarı'nı yapıyoruz" dedi.



"Zigana Tüneli hayati öneme haiz"



Zigana Tüneli çalışmalarına değinen Bakan Turhan, "Önemli bir projemiz de Trabzon-Gümüşhane Devlet Yolundaki Zigana Tüneli ve bağlantı Yolları. Bu projemiz, Trabzon'umuzun ekonomik geleceği açısından hayati öneme haizdir. Şehrimiz, Doğu Karadeniz'in en önemli merkezi ve limanı konumunda. Zigana tüneli projemizle, ülkemizin doğu ve güneydoğusuyla ulaşım çok daha kolay hale gelecektir" dedi.



"Trabzon Erzincan Hızlı Demiryolu Hattı çalışmalarını başlattık"



Trabzon Erzincan Hızlı Demiryolu Hattı çalışmalarını başlattıklarını kaydeden Bakan Turhan, "Etüt projesinin hazırlanması için yüklenici firma ile sözleşme imzaladık ve yer teslimini yaptık. Belli oranda fiziki ilerleme sağlandı. Bu proje hayata geçtiğinde;Trabzon -Erzincan arasında çift hatlı, sinyalli ve elektrikli saatte 200 km hıza uygun, 248 km uzunluğunda yeni bir tren hattımız olacak. Bu hat hem yük hem de yolcu taşımacılığına hizmet edecek. Böylece, Trabzon ve bölge ekonomisine çok büyük değer katmış olacağız" ifadelerini kullandı.



"Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize verdikleri bu 17 liralık fiyattan dolayı teşekkür ediyoruz"



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da fındığın önemine dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize teşekkür ederiz bize verdikleri bu 17 liralık fiyattan dolayı" dedi.



Hisarcıklıoğlu, "Elimizin altında fındık var. Eğer fındığın kıymetini bilirsek, verimini artırabilirsek ki bugün ki örneğiyle gördük bu aslında Türkiye'ye müthiş bir kazanç. Bugün 2 milyar dolarlık fındıktan gelirimiz varsa bizim ihracatta bu 6 milyar dolar demek. 8 milyar dolar demek haberiniz olsun. Cumhurbaşkanımıza hükümetimize teşekkür ederiz bize verdikleri bu 17 liralık fiyattan dolayı. Bu da aslında bütün Karadeniz'e bolluk ve refah getirecek. Sıkıntılı dönemde de aslında ekonomimizin sıkıntılı olduğu dönemde nefes almamızı sağladı. Aslında fındıkta uzun vadeye odaklanmamız lazım. Günlük politikalara değil eğer bu işin ekmeğini yiyeceksek ihracatla yiyeceğiz bunu hiçbir zaman unutmayalım iş pazar değil ihracat diyeceğiz. Daha fazla ihracat yapacaksak daha kaliteli de fındığı üretmek mecburiyetindeyiz. Fındığı ürüne dönüştürerek katma değer katarak satabilirsek işte o zaman kazanç daha fazla ülkemizde 80 milyonun refahına da katkı sağlamış oluruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım" dedi.



"Faiz indirimi sırası özel bankalarda"



Merkez bankasından sonra kamu bankalarının da faiz indirime gittiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "İşte geçtiğimiz hafta merkez bankasından sonra kamu bankaları da faizini indirmeye başladı. Sayın bakanımız Berat Albayrak'ın bunda büyük emeği ve gayreti oldu. Kendisine buradan teşekkürlerimi iletiyorum ama artık sıra özel bankalarda. Artık sıranın özel bankalara gelmesi lazım. Özel bankalardan da kredi faizlerini düşürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından ihracatın yanında kurumlar ve gelir vergisinde ilk 10'a giren firmalarla, en çok istihdam sağlayan, teknoloji geliştiren ve 50 yılını dolduran 140 firmaya ödülleri protokol tarafından verildi. - TRABZON

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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