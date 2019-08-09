Trabzon'da "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"

Trabzon'da "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni" Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "Birileri Doğu Akdeniz'de doğal gaz ararken biz izleyici pozisyonunda kalamazdık" "Ülkemiz bu coğrafyanın yegane güven ve istikrar umudu" TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Özel bankalardan da kredi...

Trabzon'da "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan:

"Birileri Doğu Akdeniz'de doğal gaz ararken biz izleyici pozisyonunda kalamazdık"

"Ülkemiz bu coğrafyanın yegane güven ve istikrar umudu"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

"Özel bankalardan da kredi faizlerini düşürmesini bekliyoruz"

TRABZON - "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Trabzon'da gerçekleşti.

Trabzon Ticaret Odası öncülüğünde gerçekleştirilen ödül töreninde ihracatın yanında kurumlar ve gelir vergisinde ilk 10'a giren firmalarla, en çok istihdam sağlayan, teknoloji geliştiren ve 50 yılını dolduran 140 firmaya ödülleri verildi. Bakan Turhan törende yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz çalışmalarına değinerek, "Bakınız S 400 füzelerini boş yere almadık. Ulusal güvenliğimiz her şeyin önünde. Aynı durum ekonomik bağımsızlığımız için de geçerli. Birileri doğu Akdeniz'de doğal gaz ararken, biz izleyici pozisyonunda kalamazdık, kalmadık da" dedi.

"Ülkemiz bu coğrafyanın yegane güven ve istikrar umudu"

Bakan Turhan, Türkiye'nin bu coğrafyanın yegane güven ve istikrar umudu olduğunu belirterek, "Allah bizlere toprağıyla, yeraltı zenginlikleriyle, havasıyla, suyuyla çok bol bahsetmiş. Ancak özellikle yakın çevremizdeki topraklarda 150 yıldan beri pek huzur olmamış. Irak'tan Libya'ya, Afganistan'dan Yemen'e, Suriye'ye her gün onlarca değil, yüzlerce insan ölüyor. Dünya seyrediyor. BM istatistik tutuyor ölenlerin istatistiğini. Oysa silah satışına verilen önemin 10'da biri, bölgenin huzuru için harcanmış olsa topraklar kanla sulanmaz. Ülkemiz bu coğrafyanın yegane güven ve istikrar umudu. Bizi de 50 yıldan beri sindirip terörle terbiye etmek istiyorlar. Biliyorlar ki Türkiye'nin huzur ve istikrarı, Türkiye ile sınırlı olmayacak. Çünkü biz, bölge ülkelerinde yaşayan insanların hakça, kardeşçe, sömürülmeden, insanca yaşamasını isteyen yegane ülkeyiz. Çünkü bizi bir Arap kardeşimizle, bir Kürt kardeşimizle buluşturan, petrol değil, kaderdir kader. Yüzlerce yıl bu kader birlikteliği bizi ayakta tuttu. Bu nedenle Suriye'de başından beri akan kanın durması için mücadele ettik, ediyoruz. Bu nedenle kaderimizi, fitneyle, terörle hainlikle kedere dönüştürmek isteyen terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"S 400 füzelerini boş yere almadık. ulusal güvenliğimiz her şeyin önünde"

Suriye'de silahların susmasını, çözümün diplomatik ve siyasi yollarla aranmasını en çok Türkiye'nin istediğini ifade eden Bakan Turhan, "Ama bunu isterken, komşumuz Suriye'nin belli bölgelerinin terörün, terör örgütlerinin yaşam alanı olmasına da göz yumamayız. Türkiye'nin tavrı bu konuda çok net. Biz her zaman barıştan yanayız, ancak ulusal güvenliğimizi tehdit edecek unsurların kök salmasına da izin vermeyiz. Bakınız S 400 füzelerini boş yere almadık. Ulusal güvenliğimiz her şeyin önünde. Aynı durum ekonomik bağımsızlığımız için de geçerli. Birileri doğu Akdeniz'de doğal gaz ararken, biz izleyici pozisyonunda kalamazdık, kalmadık da. Peki ne diyorlar. Aman efendim; siz gaz aramayın, siz füze almayın, terör örgütlerine dokunmayın. Peki neden, neden olacak; güçlenmeyin, kalkınmayın, ulusal güvenliğinizi bize emanet edin vs dedikleri bu. Bütün dertleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ülkemizi, milletimizi çökertmek. Hep birlikte buna izin vermeyeceğiz arkadaşlar Planlarını hep birlikte boşa çıkartacağız. Nasıl mı; birbirimizle kenetlenip çalışarak, üreterek, milletimizi ve memleketimizi daha fazla refaha erdirerek bunu yapacağız" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize verdikleri bu 17 liralık fiyattan dolayı teşekkür ediyoruz"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da fındığın önemine dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize teşekkür ederiz bize verdikleri bu 17 liralık fiyattan dolayı" dedi.

Hisarcıklıoğlu, "Elimizin altında fındık var. Eğer fındığın kıymetini bilirsek, verimini artırabilirsek ki bugün ki örneğiyle gördük bu aslında Türkiye'ye müthiş bir kazanç" dedi.

"Faiz indirimi sırası özel bankalarda"

Merkez bankasından sonra kamu bankalarının da faiz indirime gittiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "İşte geçtiğimiz hafta merkez bankasından sonra kamu bankaları da faizini indirmeye başladı. Sayın bakanımız Berat Albayrak'ın bunda büyük emeği ve gayreti oldu. Kendisine buradan teşekkürlerimi iletiyorum ama artık sıra özel bankalarda. Artık sıranın özel bankalara gelmesi lazım. Özel bankalardan da kredi faizlerini düşürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ihracatın yanında kurumlar ve gelir vergisinde ilk 10'a giren firmalarla, en çok istihdam sağlayan, teknoloji geliştiren ve 50 yılını dolduran 140 firmaya ödülleri protokol tarafından verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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