Trabzon'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Mehmet Demir, bir süre sonra seslendiği halde cevap alamayınca yanına gittiği kardeşinin hareketsiz yattığını fark etti.

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Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı