Trabzon'da elektrik şebekesi yapım işi ihalesi

Trabzon Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ait yüksek gerilim-alçak gerilim elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek.

Trabzon Vakfıkebir OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Trabzon Vakfıkebir OSB'ye ait yüksek gerilim-alçak gerilim elektrik şebekesi ve elektrik yer altı şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümünde indirime gidilerek, kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecek.

Keşif bedeli 8 milyon 771 bin 250 lira, geçici teminat bedeli ise 263 bin 137 lira 50 kuruş olarak belirlenen ihale, 1 Nisan Perşembe saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'daki yeni hizmet binasında yapılacak.