Trabzon'da elektrik trafosu patladı, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
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Trabzon'da elektrik trafosu patladı, mahalleli sokağa döküldü

34 dakika önce

Trabzon'un Esentepe Mahallesinde bugün akşam saatlerinde patlayan elektrik trafosu mahallede paniğe neden oldu.

Trabzon'da elektrik trafosu patladı, mahalleli sokağa döküldü, System.String[]

Trabzon'un Esentepe Mahallesinde bugün akşam saatlerinde patlayan elektrik trafosu mahallede paniğe neden oldu. Patlama sonucu bazı evlerdeki elektronik eşyalar zarar görürken dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Esentepe Mahallesinde bugün akşam saatlerinde elektrik trafosu büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucu bazı evlerdeki elektronik eşyalar zarar görürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi. Suriye ve Afganistan uyruklu mültecilerin çoğunlukta yaşadığı mahallede itfaiye ekipleri 5-6 evden yükselen dumanlara müdahale ederek kontrol altına alırken, dumandan etkilenen 2 kişi de ambulanslarda tedavi altına alındı.

Esentepe mahallesi muhtarı Mustafa Ayvaz, mahalle olarak büyük bir panik yaşadıklarını belirterek "Bütün direklerde bir ateşleme oldu. Ne oldu diye panik yaptık çok korktuk. Ana trafo patladı ve hemen TEDAŞ' ı aradık. Yaşanan durumdan dolayı 5-6 binada hasar var. İki kişi dumandan etkilendi. Büyük bir panik yaşadık. Şu an korkulacak bir durum yok ancak büyük bir panik yaşadık. Evlerdeki elektronik eşyalar yandı. Her katta olan trafoların hepsi patladı. Buzdolabı, televizyonlar zarar gördü" dedi.

Mahalle sakinleri de büyük bir gürültüyle kendilerini sokağa attıklarını belirterek hemen doğalgaz vanaları ile şartelleri kapattıklarını söylediler.

Öte yandan olay yerine 10 kadar ambulans gelerek çoğu vatandaş tedbir amacıyla kontrolden geçirilirdi.

(Bekir Koca - Ozan Köse/İHA)

İtfaiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:50 Kaynak: İHA
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