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Trabzon'da en çok atık pil toplayan okullar ödüllerini aldı - Son Dakika

Trabzon'da en çok atık pil toplayan okullar ödüllerini aldı

28.12.2021 16:28
Trabzon'da en çok atık pil toplayan okullar ödüllerini aldı

Ortahisar Belediyesi'nin düzenlediği okullar arası atık pil toplama kampanyasında 3 bin 110 kilogram atık pil toplandı.

Ortahisar Belediyesi'nin düzenlediği okullar arası atık pil toplama kampanyasında 3 bin 110 kilogram atık pil toplandı.

Dereceye giren okulların yöneticilerini ve öğrencileri makamında kabul eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çevreyi, toprağı ve suyu kirleten atıklar konusunda farkındalık oluşturmak için proje ve yarışmalar düzenlediklerini dile getirdi.

Atıkların ekonomiye tekrar hammadde olarak kazandırılması için ayrıştırılarak toplanması gerektiğine işaret eden Genç, "Trabzon ve Rize'nin günlük ürettiği çöp miktarı 800 ton civarında. Ortahisar yazın 315 ton, kışın ise 280 ton civarında. Ciddi bir atık üretiliyor. Bunun geri dönüşümünü sağlamak, bunun için uğraş vermek çok önemli. Bu minvalde de bu çalışmaları yaparken göreve geldiğimiz andan itibaren toplumsal bilinç oluşturmak istedik." ifadesini kullandı.

Genç, toprağı zehirleyen atıklar konusunda çeşitli yarışmalar düzenlediklerini anımsatarak, "Bugün onların ödül merasimini yapıyoruz. Ben bugün ödül alan ve evinde de bu farkındalığı ortaya koyan yavrularımıza çok teşekkür ediyorum. Sizde bu bilincin oluşmasında katkı sağlayan okul idarecilerimize, öğretmenlerimize, ailelerimize de teşekkürlerimi iletmek istiyorum." diye konuştu.

2021 yılında atık pil toplama kampanyasında 355 kilogram pil ile Osman Kalyoncu İmam Hatip Ortaokulu'nun birinciliği elde ettiğini belirten Genç, ikinciliği Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncülüğü de Bedri Rahmi Eyüpoğlu İlkokulu'nun aldığını kaydetti.

Genç, dereceye giren okul yönetici lerive öğrencilere robotik ve top seti hediye etti.

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Ortahisar, okullar, Trabzon, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da en çok atık pil toplayan okullar ödüllerini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da en çok atık pil toplayan okullar ödüllerini aldı - Son Dakika
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