Trabzon'da en fazla işlenen suçlar arasında ilk sırada "hakaret, basit yaralama ve tehdit" var - Son Dakika
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Trabzon'da en fazla işlenen suçlar arasında ilk sırada "hakaret, basit yaralama ve tehdit" var

24.04.2022 12:58
Trabzon'da en fazla işlenen suçlar arasında ilk sırada "hakaret, basit yaralama ve tehdit" var

Trabzon'da en fazla işlenen suçlar arasında ilk sırada "hakaret, basit yaralama ve tehdit" yer alıyor.

Trabzon'da en fazla işlenen suçlar arasında ilk sırada "hakaret, basit yaralama ve tehdit" yer alıyor.

2021 yılında Trabzon Adliyesi'ne intikal eden 18 bin 147 soruşturma dosyası olduğu, önceki yıldan devreden 12 bin 411 soruşturma dosyası bulunduğu ve bu dosyalardan 18 bin 574'ü hakkında karar verilerek yüzde 102,35'lik bir dosya temizleme oranı gerçekleştiği belirtildi.

En çok karşılaşılan suç türleri arasında ilk üç sırayı hakaret, basit yaralama "Hakaret, Basit Yaralama, Tehdit, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek, Seyirden Yasaklı Kişinin Kanunda Belirtilen Şekilde Kolluk Kuvvetine Müracaat Etmemesi, Mala Zarar Verme, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçları olduğu kaydedildi.

Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 282 kişiden 234'ü tutuklandı

Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen 282 kişiden, 234 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 48 kişi hakkında tutuklama kararı verilmedi. Adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edilen 633 kişiden, 613'ü hakkında adli kararı verilirken, 20 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmedi.

Uzlaşmada başarı oranı yarı yarıya

Trabzon Uzlaştırma Bürosuna gönderilen bin 943 dosyadan 902'si uzlaşma ile sonuçlanırken, 806 dosyada uzlaşma sağlanamadı. Mahkeme kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi'ne yapılan 21 başvuru neticesinde ise 5 dosyada ihlal tespit edildiği belirlendi.

9 kişi hapis cezasını ev hapsinde çekti

Öte yandan 9 kişinin hapis cezasını evlerinde (konutlarında) çektikleri, 840 kişinin ise tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlandığı belirtildi. - TRABZON

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Bilişim, Hakaret, Trabzon, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da en fazla işlenen suçlar arasında ilk sırada 'hakaret, basit yaralama ve tehdit' var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da en fazla işlenen suçlar arasında ilk sırada "hakaret, basit yaralama ve tehdit" var - Son Dakika
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