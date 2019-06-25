Son Dakika Haberleri: Trabzon'da en renkli yayla göçü
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon'da en renkli yayla göçü

14 dakika önce

DOĞU Karadeniz'de, yeşile bürünen yaylalara göç devam ediyor.

Trabzon'da en renkli yayla göçü, System.String[]
DOĞU Karadeniz'de, yeşile bürünen yaylalara göç devam ediyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesi Akpınar köyünde yöresel kıyafetler giyen köylüler, sırtlarında içinde çocuk olan beşikler ve süsledikleri büyükbaş hayvanlarıyla kemençe eşliğinde yaylaya çıktı. Uzun bir yolculukla yaylaya ulaşanlar, horonlu kutlama yaptı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar köyünde geleneksel yayla göçü şenliğe dönüştürüldü. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen şenlikte, yöresel kıyafetler giyen köylüler, sırtlarında içinde çocuk olan beşik ve yayıklarla, süsledikleri büyükbaş hayvanları ile birlikte Büyük Oba Yaylası'na doğru yola çıktı. Yaklaşık 500 kişi yolda molalar vererek kemençe eşliğinde horonlar oynadı, sohbet etti, alkışla tempo tuttu. Uzun bir yolculukla yaylaya ulaşan köylüler kemençe eşliğinde karşılandı, horonlarla kutlama yaptı. 
'AMACIMIZ ESKİYİ UNUTTURMAMAK'
Akpınar Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Bıyıklı, amaçlarının eskiyi unutturmamak, yeni nesli köklerine daha sağlam tutunabilmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Burada asıl amacımız bir yayla festivali değil. Teknolojinin getirdiği kolaylık ve rahatlıklarla unutulmaya yüz tutmuş yayla geleneği, yayla kültürünü ve yaylacılığı yeni nesillere hafızalarında canlı bir şekilde kalabilecek şekilde yaşatmak. Hayvanlarımızı süsleyerek göç kervanımızı oluşturduk. Eski yemek kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Eskiden ağaçtan tahta yapmak için el imkanıyla kullanılan hızar sergimiz var. Sadece eskiyi yaşatmak değil, birlik ve beraberlik adına bir eğlencemiz oldu" dedi.
Yaylaya sırtındaki beşikte torununu taşıyan Nazmiye Bıyıklı, "Eski kültürümüzü yaşatıyoruz. Eskiden yaylalara çocuklarımızı beşiğin içinde sırtımıza alıp 3-4 saatte çıkardık. Şimdi ise her şey çok kolaylaştı. Çok çileler çektik ama yine de hoşumuza gidiyor" diye konuştu. Asiye Bıyıklı ise "Eskiden yol yoktu. Aynı şimdi olduğu gibi beşikler, külekler ve diğer malzemelerimiz sırtımızda yalaya çıkardık. Eskiyi yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.


- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:20 Kaynak: DHA
Akpınar, Karadeniz, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğu Karadeniz'de dev operasyon! Bin 700 asker iki teröristin peşinde Trabzon'da selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor Erdoğan imzayı attı, 4 ildeki bazı yerler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi Meral Akşener: Erdoğan'ı partiler arası mutabakata davet ediyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 10:34:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da en renkli yayla göçü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]