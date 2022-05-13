Trabzon'da Engelliler Haftası kapsamında program düzenlendi - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen programa katıldı.

Belediye Başkanı Genç, Altı Nokta Körler Derneğince organize edilen etkinlikte yaptığı konuşmada, herkesin birer engelli adayı olduğunu belirtti.

Özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında var olabilmeleri için her türlü desteği verdiklerinin altını çizen Genç, engellilik durumunun asla bir özür ya da eksiklik olarak kabul edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Genç, engellilere yönelik davranışlarda her zaman empati duygusuyla hareket edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer biz onların yerinde olsaydık neler hissederdik duygusuyla davranışlarımıza yön vermeliyiz. Bu anlamda toplumun bütün bireylerine sorumluluk düştüğünü belirtmek isterim. Dezavantajlı kardeşlerimizi asla muhatap olmak istemedikleri ya da hoşlanmadıkları davranışlara maruz bırakmamalıyız. Onlara günlük yaşamlarında yardımcı olmalıyız. Bu hepimizin insanlık görevi ve bu kardeşlerimize karşı olan sorumluluğumuzun da gereğidir."

Belediye olarak ilçede faaliyet gösteren bütün engelli derneklerine Pazarkapı Projesi içerisinde hizmet ofisi tahsis ettiklerini belirten Genç, şöyle devam etti:

"Dezavantajlı bireyler için ne yapsak azdır. İnşallah imkanlarımız artıkça bu tür projelerimizi hem çeşit hem de nitelik olarak daha da artıracağız. Engelsiz İletişim Merkezi'ni hayata geçirdik. En Mutlu Köy Projesi'ni ihale ederek ilgili firmaya yer teslimatı yaptık. İnşallah Engelsiz Yaşam Merkezimizi de en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Günlük yaşamlarınızda herhangi bir eksiklik hissetmemesi için gereken bütün tedbirleri alıyoruz. Her türlü konuda ihtiyaç ve isteklerinizi hiç çekinmeden iletebilirsiniz. Ortahisar Belediyesi olarak bugüne kadar sizlere her türlü desteği verdik, bundan sonra da vermeye hazırız."