Trabzon'da esnaf, kısıtlamaya erkenden uydu - Son Dakika

TÜRKİYE genelinde yeni alınan koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalarla birlikte Trabzon'da esnaf, saat 20.00'de iş yerlerini kapattı. Sadece paket servisi verecek olan lokanta ve restoranlar ise masa ve sandalyelerini erkenden kaldırıp, yasaklara uyarken, polis ekipleri de denetimlerde bulundu.

Türkiye genelinde yeni alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş yerleri, market, restoran, berber gibi iş yerlerine bugünden itibaren saat 20.00 ile 10.00 saatleri arasında kısıtlama getirildi. Kısıtlamanın başladığı Trabzon'da esnaf, saat 20.00'de iş yerlerini kapattı. Genelge kapsamında restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi iş yerlerinin paket servis ve 'gel al' şeklindeki hizmetlerine ilişkin kısıtlamalar bu akşam saat 20.00'de yürürlüğe girdi. Kısıtlama öncesi kentte vatandaşlar alışverişlerini yaparken, sadece paket servisi verecek olan lokanta ve restoranlar ise masa ve sandalyelerini erkenden kaldırıp, kısıtlamalara uydu. Kent merkezindeki birçok çay ocağı da masa ve taburelerini kaldırarak, müşterilerine son çaylarını ikram etti. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ve civarında çok sayıda polis ekibi ve bekçiler kısıtlamalar öncesi işletmelere son uyarılarda bulunup, denetimlerini sürdürdü.

Kentte işletmeci Ekrem Şimşek, kurallara erkenden uyup, restoranlarını kapattıklarını belirterek, "Kurallar hepimizin sağlığı için. Artık paket servisiyle hizmet vereceğiz. Bugün erken kapattık. İnşallah bu salgını el birliğiyle atlatacağız" dedi.

Lokanta işletmecisi Hasan Koç da "Kurallara herkes uymalı. Biz masaları kaldırdık. Müşteri oturunca bereketi başka tabi, umarız eski günlere döneriz" diye konuştu.