Trabzon'da esnaf ve sanatkara 61,4 milyon lira kredi desteği sağlandı

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Kara, 2020 yılının 8 aylık döneminde esnaf ve sanatkarlara 61 milyon 437 bin liralık kredi desteği sağlandığını bildirildi.

Kara, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi süreci nedeniyle sıkıntılı günler geçiren esnaf ve sanatkara bir nebze olsun can suyu vermek, zor günlerinde destek olmak amacıyla yoğun bir çalışma dönemi yaşadıklarını vurguladı.

Bu yılın 8 aylık döneminde 918 esnaf ve sanatkarın kooperatif kredisi kullandığına işaret eden Kara, "441 kişiye 48 milyon 912 bin lira tutarında işletme kredisi, 1 kişiye 25 bin lira tutarında usta girişimci kredisi, 2 kişiye 660 bin lira tutarında yatırım kredisi, 474 kişiye de 11 milyon 840 bin lira tutarında 25'er bin liralık pandemi kredisi verildi. Böylece verilen kredi tutarı 61 milyon 437 bin lira olarak gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Kara, esnafın zor zamanında yanlarında olduklarını, geçmişe dönük borçları olan 195 ortağın da yapılandırmadan faydalandığını kaydetti.