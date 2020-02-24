Trabzon'da esnafa Arapça kursu - Son Dakika
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Trabzon'da esnafa Arapça kursu

6 saat önce

Trabzon'da son yıllarda yaşanan Arap turist yoğunluğu nedeniyle esnaf ve sanatkarlara Arapça kursları veriliyor.

Trabzon'da esnafa Arapça kursu, System.String[]

Trabzon'da son yıllarda yaşanan Arap turist yoğunluğu nedeniyle esnaf ve sanatkarlara Arapça kursları veriliyor.


Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından turizmde hizmet kalitesinin artırılması amacıyla esnaf ve sanatkarlara yönelik Arapça kursları başlatıldı. Haftada 3 gün olmak üzere yaklaşık 3 ay sürecek Arapça kurslarının açılış dersine katılan TESOB Başkanı Metin Kara, kursiyerlerle sohbet etti. Son yıllarda Arap turizminde büyük bir artış olduğunu belirten Başkan Kara, "Bu turizm hareketine ayak uydurmak ve devamlılığını sağlamak adına şehirdeki her kurumun ve vatandaşın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. TESOB olarak öncelikle turizm sektörüne kalifiye personel yetiştirilmesi amacıyla 'Turisti Kazanan Geleceği Kazanır' projesini yürüttük ve turizm sektöründe çalışacak 40 kalifiye personel yetiştirdik. Bu kardeşlerimizin büyük bölümü şu anda çeşitli turizm işletmelerinde çalışıyor. Ayrıca sorunların daha hızlı tespit edilip giderilmesi için whatsapp ihbar hattını kurduk. Gerek bu hattın daha verimli kullanılması gerekse turistlerin şikayetlerinin daha hızlı çözülmesi için Arapça bilen personel istihdam ettik. Denetimlerimiz zaten 2 ekibimizle turizm sezonunda ağırlıklı olmak üzere sürüyor. Tarife ve kayıt dışı başta olmak üzere birçok konuda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.


Başkan Kara, kente gelen turistlerin büyük çoğunluğunun konaklama, yeme-içme ve ulaşımda TESOB üyesi esnaf ve sanatkarlardan hizmet aldığını, kurum olarak turizmle ilgili çalışmalarını devam ettireceklerini dile getirerek, "Son olarak da esnaf ve sanatkarlarımızın turistlerle iletişimini kolaylaştırmak adına gelen talepler üzerine Arapça kurslarımızı başlattık. Kursa katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir kurs dönemi olur. Başta turizm sektöründe çalışanlar olmak üzere tüm vatandaşlarımızın turizm hareketine karşı duyarlı olması lazım. Trabzon artık bir turizm kenti ve bunun gereklerini yerine getirmeliyiz. Kurum olarak elimizden geleni yapıyoruz ama herkesin elini taşın altına koyması lazım. Turizm konusundaki çalışmalarımıza ağırlık vererek devam edeceğiz. Turizmden beklentilerimiz çok ve yaşanan bir takım sorunları da hoşgörü, anlayış ve eğitimle aşacağız. Amacımız turizmi kalıcı hale getirmek. İnsanlar buraya doğal güzellikleri için geliyor ama bizim davranış modelimiz de turizm hareketinin devamlılığı açısından çok önemli. Talep gelmesi halinde kurslarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.


Arapça kurslarına katılan üyeler ise memnun olduklarını belirterek, Başkan Kara'ya teşekkür etti. - TRABZON

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:07 Kaynak: İHA
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