Trabzon'da esnafa yönelik Arapça kursu başlatıldı - Son Dakika
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Trabzon'da esnafa yönelik Arapça kursu başlatıldı

7 saat önce

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (TESOB) turizmde hizmet kalitesinin artırılması amacıyla esnaf ve sanatkarlara yönelik Arapça kursu başlatıldı.

Trabzon'da esnafa yönelik Arapça kursu başlatıldı, System.String[]

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (TESOB) turizmde hizmet kalitesinin artırılması amacıyla esnaf ve sanatkarlara yönelik Arapça kursu başlatıldı.

Haftada 3 gün olmak üzere yaklaşık 3 ay sürecek kursun açılış dersine katılan TESOB Başkanı Metin Kara, kursiyerlerle sohbet etti.

Kara, son yıllarda Arap turizminde büyük artış olduğuna işaret ederek, turizm hareketine ayak uydurmak ve devamlılığını sağlamak adına şehirdeki her kurum ve vatandaşın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

TESOB olarak öncelikle turizm sektörüne kalifiye personel yetiştirilmesi amacıyla Turisti Kazanan Geleceği Kazanır Projesi'ni yürüttüklerini ve turizm sektöründe çalışacak 40 kalifiye personel yetiştirdiklerini ifade ederek, "Bu kardeşlerimizin büyük bölümü şu anda çeşitli turizm işletmelerinde çalışıyor." dedi.

Kara, sorunların daha hızlı tespit edilip giderilmesi için WhatsApp ihbar hattı kurduklarına dikkati çekerek, "Gerek bu hattın daha verimli kullanılması gerekse turistlerin şikayetlerinin daha hızlı çözülmesi için Arapça bilen personel istihdam ettik. Denetimlerimiz zaten 2 ekibimizle turizm sezonunda ağırlıklı olmak üzere sürüyor. Tarife ve kayıt dışı başta olmak üzere birçok konuda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Kente gelen turistlerin büyük çoğunluğunun konaklama, yeme-içme ve ulaşımda TESOB üyesi esnaf ve sanatkarlardan hizmet aldığına işaret eden Kara, kurum olarak turizmle ilgili çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini kaydetti.

Kara, esnaf ve sanatkarların turistlerle iletişimini kolaylaştırmak adına gelen talepler üzerine Arapça kursu başlattıklarını da belirterek, kursun başarılı olmasını temenni etti.

Kursiyerlere katılımlarından dolayı teşekkür eden Kara, talep halinde kursları sürdüreceklerini söyledi.

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:52 Kaynak: AA
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