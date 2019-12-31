Trabzon'da ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Trabzon'da ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Trabzon'da bir ikamette çıkan yangında evde bulunan 3 kişi komşuları tarafından kurtarıldı.

Trabzon'da ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Trabzon'da bir ikamette çıkan yangında evde bulunan 3 kişi komşuları tarafından kurtarıldı.

Esentepe Mahallesi'ndeki bir binanın üçüncü katında, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İlk müdahaleyi çevre sakinlerinin yaptığı yangın sırasında evde bulunan T.O. (80), Z.O. (78) ve D.O. (40), komşuları tarafından binadan çıkarıldı.

Dumandan etkilenen 3 kişi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Esentepe Mahallesi, Trabzon, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:44 Kaynak: AA
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