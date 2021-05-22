Trabzon'da evinde silah imal eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Trabzon'un Tonya ilçesinde evinde izinsiz silah imal ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin evinde silah imalatı ve tamiri yaptığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin, evinin bir bölümünü silah imal ve tamiratı için atölye olarak kullandığı belirlendi.

Arama sonucu ruhsatsız tabanca, 7 mermi, 238 farklı çap ve boyutlarda icra yayı, tabanca şarjörü, 2 tabanca kabzası, 4 namlu, 3 tabanca kapak takımı, çeşitli tabanca parçaları ile imal ve tamiratta kullanılan aletler ele geçirildi.

Ayrıca, tarihi değeri olduğu tahmin edilen 13 obje ile suçtan temin edildiği değerlendirilen 10 bin 200 liraya el kondu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.