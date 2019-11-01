Son Dakika Haberleri: Trabzon'da faciadan dönüldü: Şehirlerarası otobüs yandı
Son Dakika Genel Trabzon'da faciadan dönüldü: Şehirlerarası otobüs yandı

Trabzon'da faciadan dönüldü: Şehirlerarası otobüs yandı

7 saat önce

Trabzon'da faciadan dönüldü: Şehirlerarası otobüs yandıTRABZON - Trabzon'da şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Trabzon'da faciadan dönüldü: Şehirlerarası otobüs yandı

TRABZON - Trabzon'da şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Artvin'den Van'a giden yolcu otobüsündeki 18 kişi tahliye edildi.

Olay, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Artvin'in Hopa ilçesinden Van'a gitmek için yola çıkan Mehmet D. yönetimindeki 04 AAB 667 plakalı yolcu otobüsü Ortahisar ilçesindeki Yalıncak mahallesinde henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Dumanları erken fark eden sürücü otobüsü durdurdu. Otobüs içerisinde bulunan 18 kişi tahliye edilirken, yoldan geçen araçlar durdurularak yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ile yangın kısa sürede söndürüldü. Otobüsteki yolcuların eşyaları küle dönerken, bazı yolcular otobüsündeki içindeki sağlam eşyalarını almaya çalıştı. Rize-Trabzon karayolundaki ulaşım yangın nedeniyle yan yoldan sağlandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesine giden Zeynel Deniz, yangına ilk müdahaleyi yolcuların yaptığını belirterek, "Ağrı'ya gidecektik. Aniden bir duman fark ettik. Allah'a şükür can kaybı olmadı. Yangına ilk biz müdahale etti. Bazı araçlardan yangın söndürme tüpü alarak müdahale ettik. Sonra itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü. Can kaybı olmadığı için şükürler olsun. Otobüs Hopa'dan Van Erçiş'e gidiyordu" dedi.

Trabzon'da faciadan dönüldü: Şehirlerarası otobüs yandı

Trabzon, Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:14 Kaynak: İHA
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