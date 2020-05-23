Trabzon'da feci kaza...Çay toplamaya giderken yanarak can verdiler - Son Dakika

Trabzon'da feci kaza...Çay toplamaya giderken yanarak can verdiler

Trabzon'da feci kaza...Çay toplamaya giderken yanarak can verdiler Trabzon'un Of ilçesinde çay toplamaya giderken bulundukları aracın kaza yapması sonucu, 3 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'da feci kaza... Çay toplamaya giderken yanarak can verdiler TRABZON - Trabzon'un Of ilçesinde çay toplamaya giderken bulundukları aracın kaza yapması sonucu, 3 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye, Of Çaykara yolu Dumlusu Mahallesi mevkiinde Azeri uyruklu Farış Fasirov yönetimindeki 61 MA 0611 plakalı araç sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Tüplü olan araç çarpmanın etkisiyle bir anda alev aldı. Araçta bulunan Ayfan Uyruklu, Muhammet, Hikmet ve Gülşen Veli olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Sürücü Farış Fasırov ağır yaralı olarak Of Devlet hastanesine sevk edildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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