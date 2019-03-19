Trabzon'da Feci Kaza, Karnına Bariyer Saplandı

Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında karnına bariyer saplanan İran uyruklu yaralı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından karnındaki bariyerlerden kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında karnına bariyer saplanan İran uyruklu yaralı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından karnındaki bariyerlerden kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.



Ortahisar ilçesinin Akoluk Mahallesi'nde meydana gelen kazada, İran uyruklu Solmaz Ghasemzadehrezaeı yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Araçta bulunan Alıreza Jalıljamshıdı, Solmaz Ghasemzadehrezaeı, Radın Jalıljamshıdı ve Aram Ghasemzadehrezaeı yaralandı. Alıreza Jalıljamshıdı ve Solmaz Ghasemzadehrezaeı 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken araçta sıkışan Radın Jalıljamshıdı ve Aram Ghasemzadehrezaeı Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Karnına bariyer saplanan yaralı, itfaiye ekipleri tarafından bariyerin kesilmesiyle araçtan çıkarılabildi. - TRABZON

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

16 Yaşındaki Kızı Öperek Taciz Eden Sapığın Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi

Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı

Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı

Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı