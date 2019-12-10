Son Dakika Haberleri: Trabzon'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık zanlısı 2 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Trabzon'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık zanlısı 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Trabzon'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık zanlısı 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Trabzon'da telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle dolandıran 2 zanlı gözaltına alındı.

Trabzon'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık zanlısı 2 kişi yakalandı, System.String[]

Trabzon'da telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle dolandıran 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde ikamet eden S.K'yi arayıp kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, kızı ve kendisinin adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyledi.

Daha sonra S.K'nin evine giden zanlılar, sözde soruşturmanın aydınlatılması bahanesiyle 50 gram bilezik, 1 altın zincir, 2 kolye, 1 çift küpe ve 3 altın yüzüğü alarak ikametten ayrıldı.

Durumdan şüphelenen S.K'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente il dışından geldiği anlaşılan M.Ö'yü altınları bozdurmaya çalışırken, olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen Ö.A. ile birlikte yakaladı.

M.Ö'nün üzerinde yapılan aramada, S.K'yi dolandırarak aldıkları ziynet eşyaları ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Trabzon, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esenyurt'ta zihinsel engelli genç kızı tacizden lise öğrencileri kurtardı
Devre arasında Emre'ye "Penaltıyı nasıl kaçırırsın" telefonu! Misafir olarak kaldığı evin sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü FETÖ'nün futbol yapılanması için istenen cezalar belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 16:25:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık zanlısı 2 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]