Son Dakika Haberleri: Trabzon'da FETÖ'nün "gaybubet evi"ne operasyon
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Trabzon'da FETÖ'nün "gaybubet evi"ne operasyon

44 dakika önce

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'da FETÖ'nün
Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgüte müzahir bir dershanede öğretmenlik yaptığı belirlenen ve Trabzon adli makamlarınca aranan ByLock kullanıcısı C.İ. ile örgütün özel eğitim kurumlarında kaydı bulunan ve "bölge ablası" olduğu tespit edilen ByLock kullanıcısı E.İ. yakalandı.
Zanlıların işlemleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sürüyor.
Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:26 Kaynak: AA
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