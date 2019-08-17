Son Dakika Haberleri: Trabzon'da FETÖ'nün gaybubet evine operasyon
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Trabzon'da FETÖ'nün gaybubet evine operasyon

36 dakika önce

Trabzon'da, FETÖ'nün gaybubet evine gerçekleştirilen operasyonda haklarında arama kararı bulunan karı koca yakalandı.

Trabzon'da FETÖ'nün gaybubet evine operasyon, System.String[]
Trabzon'da, FETÖ'nün gaybubet evine gerçekleştirilen operasyonda haklarında arama kararı bulunan karı koca yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik koordineli sürdürülen çalışmalar kapsamında Yomra ilçesindeki gaybubet evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Samsun'daki adli makamlarca firari olarak aranan, örgüte müzahir bankalarda hesap hareketi bulunan ve örgüt içerisinde "askeri mahrem imam" olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Bekir Şimşek ile büyük bölge talebe sorumlusu ve örgüte müzahir yurtta müdür görevindeki eşi Seyhan Şimşek yakalandı.
"ByLock" kullanıcısı da oldukları belirlenen şahısların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:53 Kaynak: AA
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