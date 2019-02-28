Trabzon'da Fetö'nün Hücre Evlerine Operasyon
42 dakika önce
Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Trabzon
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerce Ordu
'da haklarında arama kaydı bulunan firari örgüt üyelerinin Trabzon'da saklandıklarının tespit edilmesi üzerine 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında örgütün "bölge talebe mesulü" olan Ş.Ö. ve Ö.O. ile B.Ö. ve S.C. gözaltına alındı.
ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:43 Kaynak: AA
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