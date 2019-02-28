Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Fetö'nün Hücre Evlerine Operasyon

Trabzon'da Fetö'nün Hücre Evlerine Operasyon

42 dakika önce

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Trabzon'da Fetö'nün Hücre Evlerine Operasyon, System.String[]
Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce Ordu'da haklarında arama kaydı bulunan firari örgüt üyelerinin Trabzon'da saklandıklarının tespit edilmesi üzerine 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında örgütün "bölge talebe mesulü" olan Ş.Ö. ve Ö.O. ile B.Ö. ve S.C. gözaltına alındı.

ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:43 Kaynak: AA

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