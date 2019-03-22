Trabzon'da Fetö Operasyonu
2 saat önce
"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kişi Trabzon'da gözaltına alındı.
"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kişi Trabzon
'da gözaltına alındı. Giresun
adli makamlarınca "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan şahıs Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yakalandı. Örgüte müzahir kapatılan bir kolejde öğretmenlik yaptığı tespit edilen, ayrıca örgütün Giresun'da görevli her sınıftan emniyet müdürlerinden sorumlu olduğu bilinen E.B. gözaltına alınırken üst aramasında bin 550 TL ele geçirildi. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:49 Kaynak: İHA
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