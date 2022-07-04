Son dakika haberleri: FETÖ operasyonunda yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: FETÖ operasyonunda yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı

04.07.2022 12:57

Edinilen son dakika haberine göre Polis ekiplerinin operasyonundan görüntüler Şüphelilerin ev ve üst aramalarından çıkan para ve elektronik cihazlar Trabzon'da FETÖ operasyonunda yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı TRABZON - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheliden...

Polis ekiplerinin operasyonundan görüntüler

Şüphelilerin ev ve üst aramalarından çıkan para ve elektronik cihazlar Trabzon'da FETÖ operasyonunda yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı

TRABZON - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 21 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan kişilerin beyanları ve operasyonda el konulan dijital materyallerinin incelenmesi sonucu 6 şüpheliye yönelik ikinci operasyon gerçekleştirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan T.K. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Ü.P, F.Y, E.D, B.A. ve F.Y. ise belirlenen adreslerde yakalandı.

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 67 bin 400 dolar, 720 avro, 8 bin 800 lira, 14 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 9 flaş bellek, 6 SIM ve SD kartı ile 5 doküman ele geçirildi.

Zanlılar, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: FETÖ operasyonunda yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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