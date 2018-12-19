Trabzon'da Fetö/pdy Operasyonu

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Gümüşhane adli makamlarınca FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranan Ş.Ç. ve C.Ç, örgütün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evinde sahte kimlikle yakalandı.



Söz konusu adreste yapılan aramada bin 750 dolar, 100 avro ve 2 bin 365 lira ele geçirildi.



Örgütün "büyük bölge talebe mesulü" ve ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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