Trabzon'da Fetö/pdy Operasyonu
3 saat önce
Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Gümüşhane adli makamlarınca FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranan Ş.Ç. ve C.Ç, örgütün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evinde sahte kimlikle yakalandı.
Söz konusu adreste yapılan aramada bin 750 dolar, 100 avro ve 2 bin 365 lira ele geçirildi.
Örgütün "büyük bölge talebe mesulü" ve ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:17 Kaynak: AA
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