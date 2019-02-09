Trabzon'da Fetö/pdy Operasyonu
29 dakika önce
Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan ve örgüte müzahir dershanede müdür olarak görev yapan S.G. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:57 Kaynak: AA
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